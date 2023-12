A Defesa Civil de Barra conseguiu acesso, de forma autônoma, ao Idap (Interface de Divulgação de Alertas Públicos), uma ferramenta utilizada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, que visa manter a população informada em caso de risco de desastre. Com isso, o município passa a ter autonomia para emitir alertas para a população de quatro formas diferentes, sendo elas: Whatsapp, SMS, Telegram e Google/Google Maps.

Por meio do WhatsApp, a pessoa tem que cadastrar o número (61) 2034-4611 ou acessar o link https://wa.me/556120344611 e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples “Oi”. Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais.

Por meio do SMS, que já era um sistema antigo, já que foi a primeira modalidade implementada, o morador deve acessar o aplicativo de SMS do seu celular e inserir na mensagem o CEP do local onde mora ou do local de interesse, enviando para o número 40199.

Pelo Telegram, é só pesquisar ‘DEFESA CIVIL ALERTAS’ e interagir com o robô do chat e escolher as áreas que deseja cadastrar. Já por meio do Google, toda vez que a pessoa digitar desastres naturais na ferramenta ou alguma palavra-chave sobre o tema, ela vai receber informações sobre possíveis áreas afetadas e alertas para a localidade. E por fim, através do Google Maps, toda vez que o morador acessar a plataforma receberá uma notificação informando se está em uma área de risco ou não. Com isso a Defesa Civil de Barra Mansa poderá utilizar as plataformas e emitir os alertas de severidade para toda a população.

O coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, destacou a importância e utilidade dessa nova ferramenta para os munícipes. “Nossa cidade avança na questão de emissão de alertas. A partir de agora, com essa nova forma de emitir avisos de forma autônoma por meio dos aplicativos e plataforma, a população que estiver cadastrada em cada um desses sistemas vai receber os alertas da Defesa Civil para riscos de inundações, deslizamentos, enxurradas, vendavais, chuvas de granizo e chuvas severas. Com isso, podemos alertar os moradores com antecedência”, frisou.



Foto: Paulo Dimas e Felipe Vieira