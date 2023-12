Um acidente de grandes proporções ocorrido na manhã de segunda-feira (dia 4) na BR-393 segue causando transtornos em Barra do Piraí. Uma carreta carregada com produto químico tombou, causando a interdição total da pista no quilômetro 253, próximo ao Matadouro, sentido Volta Redonda. O condutor, um homem de 30 anos, felizmente saiu ileso, mas o tombamento resultou no vazamento de substância química, obrigando as autoridades a adotarem medidas cautelares.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, devido à periculosidade do produto, não há previsão para a liberação da rodovia. Desde as 9h desta terça-feira (dia 5), a pista permanece interditada, gerando um congestionamento de 9 km no sentido Volta Redonda. Devido ao grande fluxo de veículos nos dois sentidos, acessar o perímetro urbano de Barra do Piraí ficou praticamente inviável. A PRF aconselha os motoristas a evitarem deslocamentos pela região até a liberação da rodovia, o que, a princípio, pode demorar.

O processo de remoção do produto químico é delicado e as equipes especializadas já esvaziaram um dos tanques que teve rompimento e vazamento. O transbordo do outro tanque, que não sofreu rompimento, está sendo realizado. A pista foi temporariamente liberada em “para e siga”, mas a operação completa só será retomada após o término do transbordo e destombamento da carreta bitrem.

A PRF sugere rotas alternativas para os motoristas, desviando no km 252 (trevo do Matadouro) e no km 255 (trevo do Belvedere).