Inaugurado no final da gestão do ex-prefeito Samuca Silva (2017/2020) como uma promessa de nova opção de lazer em Volta Redonda, o Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo encontra-se em estado de abandono, gerando preocupações na população. Construído na Ilha São João com recursos provenientes de multas ambientais, o local apresenta um cenário de descaso, especialmente em relação ao lago, que se encontra sujo e pode se tornar um potencial foco de proliferação do mosquito da dengue.

O Jardim Botânico, concebido como parte da reestruturação da Ilha São João para equilibrar áreas urbana e ambiental do município, encontra-se sem manutenção pela atual administração municipal. O espaço oferecia mais de 80 espécies de árvores e um lago com plantas aquáticas, representava uma iniciativa ambiental e de lazer.

Uma ex-servidora da secretaria de Meio Ambiente, que preferiu não ser identificada, revelou que as obras foram realizadas em resposta a uma recomendação do Ministério Público Estadual para proporcionar lazer à população e minimizar impactos da poluição sonora. “Por ser uma região próxima de muitas residências, o projeto buscava oferecer uma alternativa de lazer à população, ao mesmo tempo que minimizava os impactos da poluição sonora causada pela atividade urbana”, relembrou.

Durante seus primeiros dias, o Jardim Botânico era um local propício para atividades esportivas e de lazer. O descaso da administração comandada pelo prefeito Neto (PP) resultou na degradação do espaço, tornando-o um criadouro de mosquitos devido ao estado do lago, representando uma ameaça à saúde pública. Diante desse cenário, a população de Volta Redonda espera medidas para reverter o estado de abandono do Jardim Botânico.