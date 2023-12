A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação de Angra dos Reis irá suspender as aulas em dez unidades da rede pública municipal nesta segunda-feira (dia 11).

No Frade, não haverá aulas nas unidades que estão servindo de abrigo: E. M. Pref. José Luiz Ribeiro Reseck, CEMEI Sergio Louzada Tavares e E.M. Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral.

No Bracuí, o CEMEI Julia Moreira da Silva, no Bracuí, que está servindo de ponto de distribuição de doações, as aulas também estão suspensas.

As unidades que estarão fechadas para serviço de limpeza e reparos são: E.M Maria Hercília C. de Castro (Vila Velha), Cemei Professora Silvana Helena (Bracuí), Cemei Morada do Bracuhy (Bracuí), E.M Ângelo Gerônimo (Ariró) e E.M. Áurea Pires da Gama (Bracuí).

O acesso à E.M. Francisco de A. Oliveira Diniz (Sertão do Bracuí) está bloqueado. Nesta unidade, também não haverá aula.

Todas as demais 76 unidades funcionarão normalmente. Um novo boletim informativo sobre a situação da rede pública municipal de ensino será divulgado no fim da tarde de amanhã.