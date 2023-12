A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a Apae-VR, promove o Bazar Solidário, edição de Natal, entre os dias 15 e 18 de dezembro, das 9h às 11h30 da tarde e de 13h às 19h, na quadra da instituição, localizada na Rua Sessenta, 1790, bairro Sessenta.

A ação, busca arrecadar dinheiro para apoiar a causa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e arrecadar fundos para manutenção institucional. “Percebemos que a cada ano há um aumento considerável na demanda por atendimentos o que impacta também nas despesas institucionais. A proposta do bazar chegou em um momento primordial para nos auxiliar financeiramente, já que todo o valor arrecadado será revertido integralmente em benefício da instituição. Essa também é uma oportunidade de aproximar as famílias, os moradores de maneira geral, a conhecer o nosso trabalho, que é tão socialmente gratificante”, explicou Sheila Azevedo, coordenadora de eventos da Apae-VR.

Quem visitar o local encontrará roupas, sapatos, bolsas e acessórios, sem uso.

Para mais informações: 24 – 3342 5399.

Foto: divulgação