Em encontro realizado na Fazenda da Posse, durante a tarde de segunda-feira (dia 11) o prefeito Rodrigo Drable recebeu uma congratulação indicada pelo vereador Vicente Reis. Também foram homenageadas a primeira-dama, Regina Motta Drable, a mãe do prefeito, professora Glaucia Drable Costa, assim como sua avó, Dione Ignez Chiesse Drable. Estiveram presentes na solenidade o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, o vereador Jefferson Mamede e o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

Rodrigo recebeu a honraria como reconhecimento por sua seriedade e competência como gestor; a primeira-dama, Regina, por seu trabalho como arquiteta; a professora Glaucia pelos serviços prestados por 30 anos na Educação do município; enquanto Dione Ignez foi reconhecida pelos trabalhos sociais realizados à época em que seu esposo, Marcelo Drable, era prefeito.

O vereador Vicente Reis expressou gratidão pela parceria estabelecida com o Executivo. “Como parlamentar, eu cumprimento todos vocês e destaco como tem sido boa minha relação com Rodrigo e sua equipe, tanto pelo período em que eu era gerente de Relações Comunitárias da Prefeitura, quanto agora durante meu trabalho no Legislativo”, disse Vicente.

Acompanhado dos familiares, o prefeito agradeceu pelo tributo e comentou sobre o significado das relações estabelecidas ao longo de seu mandato. “Tem pessoas que a política nos aproxima e nos dá a oportunidade de conhecer melhor. Posso dizer isso do Mamede, do Eros, do Paulo Sandro e agora do Vicente Reis. O lado bom da política são as relações que ela nos dá, a oportunidade de enxergar as pessoas do mundo. Essa é a grande experiência que vou levar”, declarou Drable.

