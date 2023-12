O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei (PL) que propõe subsídio de R$ 0,76 por passagem para moradores da cidade no reajuste da tarifa de R$ 4,50 para R$ 5,26 que vai sofrer o transporte coletivo municipal nos próximos dias. O PL não contempla quem faz uso do vale-transporte. Além disso, o Projeto de Lei prevê a implementação do PinheiralCard, um cartão que permitirá aos usuários a manutenção do valor da tarifa vigente.

Após a aprovação, os usuários que atenderem aos critérios estabelecidos terão um prazo máximo de 60 dias para realizar o cadastro e solicitar o cartão através do Sindpass. O Sindpass implementará uma força-tarefa para realizar o cadastramento dos residentes no município.

-É importante ressaltar que desde a pandemia da Covid-19, o transporte público coletivo vem enfrentando uma crise financeira que coloca em risco a manutenção do serviço essencial à população. Diversos fatores, como a própria pandemia que resultou na diminuição do número de passageiros, o aumento do transporte irregular e a inflação nos custos de manutenção dos veículos, podem culminar no colapso da prestação desse serviço. Diante desse cenário, nossa iniciativa visa criar condições para a manutenção desse importante serviço público – destacou o prefeito.

Vale frisar que o PinheiralCard será destinado exclusivamente aos usuários moradores de Pinheiral que pagam a tarifa em espécie. Quem faz uso de vale-transporte não precisará realizar o cadastro no Sindpass dentro do prazo estabelecido.