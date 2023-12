O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) na manhã desta terça-feira (dia 12). Durante reunião com a subsecretária da Pasta, Rachel Rivello, o parlamentar entregou ofício solicitando o cumprimento do pagamento proporcional do Piso Nacional da Enfermagem aos profissionais da categoria que atuam como plantonistas em regime de 24h por 120h no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

“Após algumas reclamações que chegaram até nós, fomos pessoalmente ao hospital, na tarde dessa segunda-feira, dia 11, verificar a situação. Em conversa com a direção da unidade, constatamos que somente os profissionais diaristas estão recebendo o piso”, afirmou Jari, ressaltando que vai seguir na luta até que todos os profissionais da Enfermagem recebam os seus direitos.

“Para cobrar que as determinações federais sejam cumpridas no Hospital Regional, estive na Secretaria de Saúde. Durante a reunião com a subsecretária Rachel Rivello, tratamos sobre a importância do diálogo entre a SES-RJ e a OS Ideas (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde), que atua no hospital, para garantir o pagamento justo e de direito aos plantonistas contratados pela OS”, reforçou o deputado, contando que a subsecretária se comprometeu a fazer uma avaliação do que está havendo na instituição, especificamente com os plantonistas que não receberam o piso.

Valorização da Enfermagem é marca nos mandatos de Jari na Alerj

Como deputado estadual entre 2021 e 2022, quando assumiu cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) no primeiro mandato, Jari se reuniu com o então secretário de Estado de Saúde para pedir a adequação da carga horária dos profissionais da Enfermagem no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, o que acabou acontecendo.

Na época, a lei do piso salarial para esses profissionais estava suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Jari se comprometeu a continuar trabalhando por uma remuneração justa para a classe.

Em março deste ano, o deputado apoiou requerimento que pedia urgência na tramitação de projeto de lei na Alerj que dispunha sobre a adequação salarial dos profissionais de Enfermagem do estado de acordo com a Lei n° 14.434, de agosto de 2022, que instituiu o piso. Em outubro, Jari fez novo documento, que foi enviado à secretária de Estado de Saúde, reforçando a cobrança pelo cumprimento dessa lei.

“Vou seguir lutando pela valorização da enfermagem. Valorizar a enfermagem é valorizar a vida”, reforçou Jari.

Foto: divulgação