A Polícia Rodoviária Federal flagrou na manhã desta terça-feira (dia 12) na Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, um caminhão transportando placas de granito com peso acima do limite legal permitido. O fato ocorreu durante fiscalização de veículos no posto PRF do km 293, onde os agentes observaram o excesso de peso através da nota fiscal.

O veículo foi encaminhado à balança de pesagem de Resende, sendo constatado excesso de 3.730 kg, ou seja, quase 4 toneladas, no peso bruto total (PBT). Desta forma, segundo a PRF, o veículo ficou retido para transbordo do excesso e regularização. Serão aplicadas as devidas multas pelo excesso verificado..

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização, também foi constatado que o condutor não havia cumprido as horas de descanso estabelecidas em lei. Sendo assim, ele foi obrigado a permanecer parado para cumprir hora de descanso de 11 horas, conforme previsto na legislação vigente.

Vale destacar que o excesso de peso pode provocar a perda de controle do veículo por danos à estrutura mecânica. Já o excesso de horas dirigindo, sem o devido descanso, pode provocar fadiga ao motorista, reduzindo sua atenção e reflexos, ou até mesmo fazendo com que o mesmo durma na direção do veículo.

Foto: Divulgação/PRF