A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), realizou entre a noite de terça-feira (dia 19), e a manhã desta quarta-feira (dia 20), diversas pesquisas e intervenções para identificar e sanar possíveis problemas de distribuição de água em alguns pontos do município. Os serviços foram realizados na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, na parte baixa do Getúlio Vargas, na Cotiara e em Saudade.

De acordo com o diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, na noite de terça-feira foi realizada pesquisa de geofone para localizar pontos de vazamento. “Na noite passada nós estivemos avaliando áreas com suspeita de danos na rede, e nesta manhã já deslocamos as equipes para realizar a manutenção devida e assim restabelecer, de forma gradual, o abastecimento aos moradores. Foram identificados vazamentos na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, e em ruas transversais, além de locais na parte baixa do Getúlio Vargas. Além disso, fizemos manutenção na rede de distribuição na Rua Siqueira Campos, no bairro Saudade, e na Rua Jonas Salk, na Cotiara”, explicou Zeca.

Outro serviço realizado pelo Saae-BM na manhã desta quarta-feira foi a manutenção elétrica na elevatória do bairro Piteiras, que também abastece todo o entorno. “As constantes quedas de energia têm prejudicado o funcionamento da nossa elevatória. Com isso, nós realizamos um serviço para mitigar problemas desta natureza”, detalhou.

Além disso, por conta da atual onda de calor, o Saae-BM solicita a compreensão de todos e o uso de água de forma racional a fim de evitar desperdício, por meio de atitudes como fechar as torneiras ao escovar os dentes e lavar as louças, além de diminuir o tempo de banho. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3512-4333.

Fotos: Divulgação