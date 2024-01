Cerca de 1.200 atletas participam amanhã da tradicional prova; democrática, modalidade tem ganhado adeptos, de olho nos benefícios para a saúde

Angra dos Reis realiza amanhã uma das provas mais tradicionais do calendário esportivo do estado do Rio de Janeiro: a Corrida dos Santos Reis, que sempre acontece na véspera do aniversário da cidade. A 33ª edição terá cerca de 1.200 atletas, número recorde de inscritos, uma mostra da popularidade das corridas de rua, que trazem benefícios para a saúde.

A prática vem se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros, com um aumento de cerca de 40% nos eventos realizados anualmente, passando de 800 para mais de 1.200, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Diversos estudos científicos asseguram que correr aumenta a expectativa de vida, reduz o risco de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, e melhora a saúde mental.

Em Angra, além de realizar dezenas de eventos para atletas amadores ou profissionais, a Secretaria de Esportes da Prefeitura oferece aulas gratuitas duas vezes por semana para qualquer pessoa interessada. “Correr aumenta a resistência, ajuda a controlar o peso, fortalece músculos e ossos, reduz o estresse e melhora o humor”, diz Josias Fernandes, professor de educação física da rede pública municipal e coordenador do projeto, que atualmente tem a participação de 40 alunos.

Josias destaca que, embora seja uma prática democrática, que não exige equipamentos caros ou técnicas específicas, é preciso tomar alguns cuidados antes de sair correndo pelas ruas. “Como em qualquer esporte, recomendo consultar um médico antes de iniciar a prática, para garantir que a pessoa está apta fisicamente. Também é importante ter metas realistas, usar um calçado adequado e descansar entre os treinos, para evitar lesões”, adverte.

A Corrida dos Santos Reis terá um percurso de 5km. A largada será às 20h, na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, mesmo local da chegada. Todos os atletas vão receber medalhas de participação, como forma de estímulo para a prática esportiva. Haverá também a entrega de troféus para os cinco primeiros colocados na classificação geral (feminino e masculino) e medalhas em padrão olímpico para os três primeiros colocados em cada categoria (dividida por faixa etária de 5 em 5 anos).

Foto: Divulgação Prefeitura de Angra