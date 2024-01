Na segunda-feira (dia 08), equipe da saúde de Barra do Piraí iniciou o processo de triagem daqueles que se inscreveram para atendimento no Núcleo de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA), anunciado em dezembro. Nesse primeiro momento, o processo é realizado na Estratégia Saúde da Família do Centro, localizada na sede da Secretaria de Saúde e, posteriormente, também será feita na Califórnia, Ipiabas e Vargem Alegre.

O núcleo, que ainda será estruturado, ficará responsável por respaldar a população com TEA. Enquanto isso, a Saúde realizará o cadastro e, futuramente, a admissão dos selecionados no projeto relacionado ao tratamento do TEA no município.

A responsável pelas conversas durante a seleção, Joanna Gonçalves, psiquiatra infantil e de adolescentes, falou sobre o desenvolvimento da prática e como a análise precisa ser profunda para promover um melhor direcionamento. “Nós iniciamos as atividades relacionadas ao Núcleo de Referência em TEA com a triagem. Nela, vou avaliar todos minuciosamente para entender o que cada um necessita, seja uma terapia ocupacional ou fonoaudiológica, uma avaliação neuropsicológica e, até mesmo, se é necessária uma terapia medicamentosa. Todos esses tratamentos multidisciplinares estarão presentes no núcleo, deixando-o bem completo”, finaliza Joanna.

O secretário de saúde interino, Dione Caruzo, parabenizou o governo e ressaltou que essa luta, agora, terá um respaldo ainda maior. “Estou muito feliz com os trabalhos que estão sendo feitos. Já temos um plano e estamos seguindo prontamente é incrível poder fazer parte disso e ver tudo se concretizando. É uma jornada que começamos a construir e que, certamente, gerará muitos frutos”, enfatiza o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre a notícia. “A construção do Núcleo de Referência em Transtorno do Espectro Autista é um passo importantíssimo para nós e para a cidade. A estrutura será a melhor possível para que sejamos capazes de ajudar todas as crianças e adolescentes que necessitam. É um projeto piloto na história do município e que atenderá 200 pessoas por mês.”, finaliza o prefeito.

Foto: divulgação