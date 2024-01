O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro está preparando, junto com uma equipe técnica, uma carta de intenções para ser entregue aos candidatos a prefeito de Barra Mansa. Com o nome de “Barra Mansa, uma cidade para Todos”, o documento destaca, entre outros itens, os problemas causados pela constante falta de água em diversos bairros do município.

Em entrevista a um programa de rádio, Marcelo Cabeleireiro explicou que o objetivo é apresentar medidas concretas para solucionar problemas que afetam o dia a dia do barramansense. A equipe também vai apresentar custos desse projeto, bem como alternativas para arrecadar recursos, que podem vir através dos governos do estado ou federal, para viabilizar a obra.

Uma das alternativas já sinalizadas, segundo aponta Marcelo Cabeleireiro, seria a construção de um novo reservatório para aumentar a captação de água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae), além da troca da tubulação das redes de água e esgoto de algumas localidades. “Barra Mansa precisa de independência de abastecimento de água. Queremos respostas a curto e longo prazo, porque este investimento cabe a prefeitura, exige recursos altos, muita obra, mas não é executado”, ressaltou Marcelo.

Estudos indicados por especialistas responsáveis pela carta de intenções vão mais além em relação a troca de tubulação. Eles revelam que tal investimento é imprescindível também para facilitar o escoamento de água, evitando alagamentos em bairros.

O documento aborda ainda a saúde, educação e infraestrutura com informações colhidas junto a população e avaliadas por profissionais da área. Entidades de classe também estão foram convidadas a participar do projeto como ACIAP (Associação Comercial Industrial e AgroPastorial de Barra Mansa), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Sicomércio e Associações de Moradores.

