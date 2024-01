Uma situação inusitada e preocupante interrompeu o fluxo de veículos na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 228 da pista sentido São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista de subida da Serra das Araras precisará ser interditada devido a uma grande depressão no asfalto.

Enquanto as equipes responsáveis trabalham na avaliação e reparo da pista afetada, o fluxo de veículos na região será mantido no sistema “siga e pare” na pista de descida (sentido Rio). A medida visa evitar transtornos maiores e garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.

Até o momento, não há previsão para a reabertura da pista de subida.

Foto: Divulgação/PRF