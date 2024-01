A conclusão das obras de alvenaria do segundo andar do novo prédio da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, localizada no bairro Voldac, está próxima de ser finalizada, conforme anunciado pela prefeitura de Volta Redonda na quinta-feira (18). Não há, porém, uma data definida para o término do serviço.

Até o momento, mais de 90% dos serviços de alvenaria foram concluídos, incluindo a aplicação do emboço em áreas como banheiros, auditório, biblioteca e área de circulação. A empresa responsável pela construção está realizando a montagem da estrutura metálica do auditório, começando pelas chapas-base e realizando posteriormente a colocação do vigamento metálico.

A fase seguinte envolverá a montagem da laje pré-moldada, com previsão para a primeira quinzena de fevereiro, culminando na concretagem da laje.

Projeto

O projeto da nova escola, que representa um investimento de R$ 3,6 milhões, abrange um total de três andares. Quando concluída, a instituição proporcionará uma estrutura aprimorada para os 71 alunos, incluindo estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências).

Os dois primeiros andares da escola contarão com diversas salas, incluindo áreas de estar, estimulação precoce e visual, avaliação, informática, música, alfabetização e apoio, além de direção e secretaria. Também serão oferecidas comodidades como refeitório, banheiros acessíveis para funcionários e alunos, elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório e biblioteca, entre outras áreas.

A demolição da antiga escola permitiu a construção de um Jardim Sensorial no terceiro pavimento, onde os estudantes poderão explorar diferentes texturas, cheiros e sabores de diversas partes das plantas. “Nós buscamos, desde 2021, entregar para a população a Volta Redonda em que todos sonhamos viver. Por isso, não podemos esquecer de ninguém, e a nova Escola Dr. Hilton Rocha vai oferecer a esses estudantes a melhor estrutura, quando concluída”, enfatizou Neto.

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha atende não apenas aos estudantes da rede pública de ensino de Volta Redonda, mas também a alunos de municípios vizinhos, escolas particulares e da comunidade em geral. A instituição atua em três faixas etárias (crianças, adolescentes e adultos), oferecendo Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, além de reabilitar pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, ressaltou que a nova escola proporcionará a estrutura necessária para atender às necessidades e merecimentos dos alunos.

Foto: Divulação PMVR