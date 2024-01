A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR RioSP informaram que o congestionamento na Serra das Araras já passa dos oito quilômetros. A informação é do início da tarde deste domingo (dia 21) e, segundo a PRF, a probabilidade é de aumento no decorrer do dia.

O tráfego está sendo liberado a cada 30 minutos.

As equipes de inspeção da concessionária identificaram uma ocorrência no sistema de drenagem do km 228 da pista de subida da Serra das Araras – sentido SP – que ocasionou danos no pavimento, explicou a empresa em nota enviada à imprensa. “Para segurança dos clientes que passam pelo local, o tráfego na pista de subida da Serra das Araras está interditado temporariamente. As equipes de engenharia e de conservação estão no local avaliando a situação para definir as medidas necessárias para normalizar o tráfego na região”.

Dinâmica do tráfego na Serra

Para subir a Serra, a concessionária realizará a operação PARE E SIGA em operação comboio. A Polícia Rodoviária Federal apoiará no controle e retenção do tráfego. Os moradores e comerciantes que se encontram na pista de descida foram avisados sobre a inversão de tráfego. A região está sinalizada pela concessionária. Veículos comerciais a partir de nove eixos e os ‘cegonhas’ não poderão subir a Serra na operação comboio.

Para atualizações de informações sobre o tráfego na região da Serra das Araras e demais trechos ao longo da rodovia, conectar na CCR FM 107,5, APP – CCR Rodovias ou no WhatsApp (11) 2795-2238