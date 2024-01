O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, em entrevista a uma rádio local, elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), para a remoção do pátio de manobras, em Barra Mansa. Ele considerou que a participação de ex-prefeitos, ao longo dos anos, foi de fundamental importância para que o projeto saia do papel.

“A obra segue em ritmo acelerado, o que prova que o Governo Federal está realmente comprometido com seu término. Pensada e planejada, há mais de 50 anos, a remoção do Pátio de Manobras, só foi possível pelo empenho de vários prefeitos e deputados, em parceria com o Governo Federal”, ressaltou Marcelo.

O ex-deputado lembrou ainda que foi no governo do então prefeito Luiz Amaral que as obras começaram a ser discutidas. Já no mandato da ex-prefeita Inês Pandeló, segundo Marcelo, teve início a construção do Viaduto Dr. Didácio da Fonseca. Foi, porém, no governo do então prefeito, Roosevelt Brasil, que o Ministério dos Transportes, aprovou as obras de Readequação Ferroviária e transferência do Pátio de Manobras.

“Tudo isso, graças a um minucioso trabalho técnico. Depois de Roosevelt Brasil veio o ex-prefeito José Renato, que iniciou à readequação ferroviária e a transferência do Pátio de Manobras; construção do Viaduto de Saudade e o início da construção do Viaduto da Barbará. Na ocasião, José Renato disse que a obra não tinha paternidade nem maternidade, mas era uma vitória da população de Barra Mansa”, completou Marcelo, também considerando positiva a ação do atual prefeito.

Por fim, o ex-deputado ressalta que a tão sonhada obra do Pátio de Manobras, se torna realidade “pela união de forças” e pelo Governo Federal que, mesmo sendo adversário político do atual prefeito, mantém os repasses para que os serviços sejam executados.

“É uma obra de toda a cidade. Ninguém está em busca da “paternidade” dessa conquista, pois, afinal, ela tem tantos pais que ficaria difícil apontar quem fez mais por ela”, conclui Marcelo.

Foto: reprodução da internet