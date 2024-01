Familiares e amigos de Erick Pinto Dias realizam uma campanha solicitando doações de sangue para o médico, vítima de uma facada no peito nesta segunda-feira (dia 29), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo informações ainda preliminares, o suspeito de cometer o crime seria o atual namorado da ex-companheira de Erick. O homem foi conduzido à delegacia, enquanto o médico foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia.

O apelo é para o tipo sanguíneo O-. As doações podem ser feitas no Hemonúcleo, que fica anexo à unidade, no bairro São Geraldo. O Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e as circunstâncias do crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil.