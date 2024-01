Em um desdobramento rápido, a equipe da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prendeu um homem, de 32 anos, apontado como o principal suspeito de desferir a facada que atingiu o médico Erick Alves Pinto de Albuquerque, de 37 anos, mais conhecido como “Pingo”. O crime, uma tentativa de homicídio, ocorreu por volta de 7h10min desta segunda-feira (dia 29), nas proximidades da Policlínica da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças.

A prisão do suspeito ocorreu de maneira inusitada, enquanto ele prestava depoimento na 93ª DP. Conforme investigação, o episódio teve origem em uma situação envolvendo a entrega do filho do médico, determinada por uma ordem judicial. A disputa entre Érick e o rapaz, atual namorado da ex-companheira da vítima, desencadeou na tentativa de homicídio.

Durante depoimento em sede policial, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e orientação do delegado adjunto José Carlos Neto, o suspeito chegou a se passar por vítima de uma tentativa de agressão. A companheira de Érick, presente no momento da agressão, no entanto, relatou que o suspeito sacou uma faca durante o encontro, desencadeando uma luta entre os dois homens.

Ainda segundo ela, mesmo com tentativas de separação, o agressor conseguiu ferir Erick no peito. O médico foi socorrido às pressas e levado ao Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia urgente. Informações extraoficiais indicam que seu estado de saúde é considerado grave.

A faca utilizada no ataque foi apreendida pela perícia, contribuindo para a investigação em curso. As autoridades agora se empenham na análise das evidências para esclarecer os detalhes do incidente.

Erick Alves Pinto de Albuquerque, mais conhecido como “Pingo”, está internado no Hospital São João Batista (Foto: Arquivo pessoal)