Mais 625 famílias de Angra dos Reis atingidas pelas chuvas que caíram no bairro Bracuí e Belém, em dezembro de 2023, vão receber o benefício na segunda fase de entrega do Cartão Recomeçar. As famílias serão contempladas pelo cartão de R$ 3 mil, seguindo critérios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que liberou a segunda listagem por ordem alfabética. Agora, receberão os nomes remanescentes da última listagem da letra E até a letra M.

A entrega será na próxima segunda-feira (dia 5), no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, a partir das 10h. Os nomes dos beneficiários podem ser conferidos na lista disponível em anexo. Vale lembrar que no dia da retirada as pessoas contempladas pelo benefício precisam levar cópia e original do RG, CPF e comprovante residência. Somente o titular poderá retirar o cartão, não sendo permitido entregar o benefício a terceiros.

Na primeira fase de entrega, 481 famílias já receberam o Cartão Recomeçar. Todas as famílias cadastradas para receber o benefício vêm sendo acompanhadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O município é responsável pelo cadastramento e entrega dos cartões.

O benefício é destinado a famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que tenham renda total de até três salários-mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e com o cadastro atualizado e regularizado, residir em Angra e, principalmente, ter tido a moradia diretamente atingida por enchentes, deslizamentos e desabamentos atestados pela Defesa Civil ou outro órgão municipal.

Cada família recebe um cartão magnético com o crédito que pode ser utilizado para comprar materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.