O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com o presidente do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), Phillipe Campello, na manhã desta quarta-feira (dia 7), para acompanhar e cobrar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), assim como o monitoramento da qualidade do ar em Volta Redonda. O parlamentar lembrou que fez emendas impositivas para 2024 que destinam recursos para a compra de equipamentos para monitoramento da qualidade do ar no município e ainda para verificar a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul.

“O controle da poluição do ar em Volta Redonda é uma das prioridades do meu mandato. Estive, mais uma vez, no INEA, onde fui muito bem recebido pelo presidente da instituição, para acompanhar e cobrar o cumprimento do TAC firmado com a CSN, principal poluidora do ar na cidade. Além disso, reforçamos a necessidade da diminuição do pátio de escória da empresa, que fica no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, e da destinação correta do material retirado do local”, afirmou Jari, lembrando que na última quarta-feira, 31 de janeiro, esteve com o superintendente Regional do INEA, Maurício Coelho, para tratar dos mesmos assuntos.

O deputado também reforçou com o presidente do INEA a importância das emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual para 2024 propostas por ele. “Uma das emendas prevê a aquisição de estação automática de monitoramento da qualidade do ar a ser instalada em Volta Redonda. O objetivo é tornar mais eficiente o monitoramento das partículas sedimentadas (pó preto) na cidade, otimizando a avaliação da qualidade do ar. Além disso, proporcionar agilidade na comunicação com a população em caso de alerta”, explicou.

Jari ressaltou que o sistema será gerido pelo INEA e que durante a reunião desta quarta-feira, dia 07, ficou acertada a ida dele com representantes do INEA ao fabricante da estação de monitoramento do ar em Vitória (ES). “Vamos visitar a fábrica para conhecer de perto o equipamento e outras tratativas”, disse o deputado.

Qualidade da água do Rio Paraíba do Sul – No encontro com Phillipe Campello, Jari também apresentou a emenda para implantação de uma plataforma avançada de monitoramento da qualidade da água, que deve ficar no Rio Paraíba do Sul. “O Rio Paraíba do Sul que, com cerca de 1.150 quilômetros de extensão, percorre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, é responsável pelo abastecimento de água para uma população em torno de 15 milhões de pessoas, por isso a importância do investimento”, justificou o deputado.