A Fundação CSN, responsável pela administração do Recreio do Trabalhador, deu início esta semana à manutenção das três piscinas que compõem o complexo esportivo. Após denúncias dos moradores da Vila Santa Cecília sobre a situação do espaço, temendo possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, a fundação tomou medidas para resolver a questão. Em dezembro do ano passado, a Folha do Aço havia alertado sobre as condições das instalações do Recreio, que não recebiam conservação periódica.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (dia 5), com a aplicação de cloro na piscina olímpica, que apresentava a situação mais grave. De acordo com relatos, a água, que antes tinha um tom esverdeado, já está aparentando estar translúcida. A segunda fase, que inclui a aspiração, iniciou na manhã de quinta-feira (dia 8), com previsão de conclusão até o próximo dia 16, devido à interrupção nos dias de feriado do Carnaval.

Na mesma segunda-feira, também foi iniciada a aplicação de cloro na piscina infantil, seguida pela aspiração no dia seguinte. Atualmente, ela está considerada tratada e com coloração translúcida. Quanto à piscina semiolímpica, foi aspirada na quarta-feira (dia 7) e recebeu cloro na manhã de quinta-feira. A água está em processo de decantação para uma nova aspiração.

Devido às constantes denúncias da população, a prefeitura de Volta Redonda se pronunciou sobre o Recreio do Trabalhador. Em nota, a Vigilância Ambiental, ligada à secretaria municipal de Saúde, informou que o local é vistoriado regularmente por suas equipes e da CSN, uma vez que a área é de propriedade particular. O órgão ressaltou ainda que a obra de expansão em andamento do Sider Shopping, também alvo de denúncias recentes, é constantemente vistoriada pelos agentes de endemia.

Em caso de denúncias sobre possíveis focos de dengue, a população pode informar a situação pelo número 156 ou diretamente à Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo número (24) 99233-4480.

Fotos cedidas pela Fundação CSN