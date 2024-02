O Volta Redonda encerrou nesta sexta-feira (dia 9) a preparação para o jogo contra o Flamengo, em partida atrasada da 3ª rodada do Campeonato Carioca. Sob o comando de Felipe Loureiro e sua comissão técnica, os atletas fizeram os últimos ajustes no CT Oscar Cardoso.

Para enfrentar o rubro-negro, o Voltaço terá quase todo o elenco à disposição. Com apenas Marco Gabriel e Riquelmo no Departamento Médico, Felipe Loureiro contará com o retorno do lateral-direito Wellington Silva, que cumpriu suspensão na última rodada.

Nesta sexta, os atletas realizaram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no campo. O técnico Felipe Loureiro organizou um trabalho de bolas paradas de olho na partida de amanhã e conversou bastante com os atletas após a atividade.

Após o treinamento, a delegação do Esquadrão de Aço viajou para o Rio de Janeiro e iniciou a concentração.

O jogo entre Volta Redonda e Flamengo será neste sábado (dia 10), às 16h, no Maracanã. Enquanto o Voltaço está na 9ª posição da Taça Guanabara, com 08 pontos, o Flamengo está em terceiro, com 12 pontos.

Foto: Raphael Torres/VRFC