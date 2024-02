Profissionais da educação já podem se inscrever no curso Educação Especial e Inclusiva, ofertado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa é voltada para os profissionais que desejam desenvolver estratégias de ensino para alunos com deficiência e necessidades específicas de aprendizagem. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 3 de março exclusivamente pelo site https://www.cecierj.edu.br/extensao.

O preenchimento das 800 vagas da turma de 2024 terá prioridade para os profissionais da Educação em exercício em escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro; depois, para aqueles em exercício no Estado, mas em outras instituições; a seguir, para profissionais residentes no Estado do Rio de Janeiro; e, por último, profissionais da Educação residentes em outros estados. Dentro de cada categoria, será valorizada a ordem de inscrição.

O curso tem como objetivo promover a reflexão sobre aspectos da inclusão voltados para alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, além de formar profissionais para desenvolver estratégias de ensino com vistas à educação especial e inclusiva.

“É com muito orgulho que a Fundação Cecierj oferta esse curso, que possibilita a atuação na educação básica, junto ao atendimento educacional especializado, acolhendo as especificidades dos alunos. A iniciativa colabora para a inclusão e a ampliação de oportunidades de crianças e jovens e prepara profissionais qualificados para a área, que tem ganhado cada vez mais relevância em toda a sociedade”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

O curso é realizado na modalidade a distância, com carga horária de 180h. As aulas terão início no dia 6 de março e se estendem até 18 de dezembro de 2024. Para concluir a trajetória do curso, é realizado um trabalho final, no modelo de relato de experiência em que se compartilham experiências exitosas acerca da educação especial e inclusiva. A apresentação deste relato de experiência é presencial e obrigatória para certificação do curso.

Terá direito ao certificado de Aperfeiçoamento o cursista que cumprir com aprovação a carga horária de 180 horas, comprovar ser profissional da Educação e tiver concluído curso de nível superior. E haverá, também, a concessão de certificado de Qualificação para quem cumprir com aprovação a carga horária de 180 horas, comprovar ser profissional da Educação e ter concluído o nível médio.

As dúvidas dos candidatos podem ser enviadas para o e-mail [email protected]. Mais informações na página do curso no site:

https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/educacao-especial-inclusiva/ .