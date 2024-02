As fortes chuvas que atingiram a região centro-sul fluminense nas últimas horas têm causado preocupação para os moradores de diversas cidades. Pelo menos duas pessoas morreram, segundo informações da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Os óbitos foram registrados em Japeri e Barra do Piraí. Nas duas cidades, as aulas foram suspensas em algumas escolas municipais.

Ainda em Barra do Piraí, a ligação com volta redonda pela BR-393 está interrompida devido a uma cratera que se abriu no km 258.

Em Barra Mansa, o temporal resultou no transbordamento do Rio Barra Mansa, principalmente na Rua Florianópolis, principal via do bairro Nova Esperança. Sirenes de alerta foram acionadas em áreas como São Luiz e Boa Sorte, onde o rio também começou a transbordar.

Outras regiões também estão sofrendo com as consequências das chuvas intensas. Paracambi ficou praticamente debaixo d’água e a prefeitura decidiu suspender as aulas nesta quinta-feira. A Serra de Paracambi está interditada, sem previsão de desobstrução até o momento.

Em Bananal (SP), um temporal atingiu a Serra da Bocaina e alagou as ruas da cidade após cerca de 40 minutos de chuva intensa.

Já na Baixada Fluminense, uma família foi resgatada de dentro de um carro que foi levado pela correnteza da água, por pouco não afundando com as vítimas.

As autoridades estão em alerta, já que a previsão para hoje é de mais chuva.

