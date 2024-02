O município de Resende confirmou, na manhã desta quinta-feira (dia 29), mais uma morte por dengue em 2024. Este é o segundo óbito registrado na cidade pela doença neste ano. O primeiro deles foi confirmado na quarta-feira (dia 28), referente a um idoso de 87 anos. Este caso mais recente também vitimou uma idosa, de 75 anos, moradora do distrito de Engenheiro Passos. De acordo com a prefeitura, ela chegou a ficar internada em um hospital particular da cidade, mas não resistiu, vindo à óbito no dia 9 de fevereiro.

Com o novo registro, o estado do Rio atinge 10 mortes por dengue só neste ano. Na região, Barra do Piraí e Itatiaia já haviam confirmado uma morte cada, e Volta Redonda registrou recentemente o óbito de uma mulher de 79 anos. O número de casos no estado já ultrapassa 71 mil, mantendo-o em estado de epidemia.

Além do Rio de Janeiro, pelo menos outras seis unidades da federação decretaram situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de dengue. São elas: Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal.