Um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio deixou um motociclista gravemente ferido na tarde deste sábado (dia 2), no bairro Jardim Vila Rica / Tiradentes, em Volta Redonda. A colisão aconteceu por volta das 16h20, na Avenida Walter Granato da Rocha (mais conhecida como Avenida 5).

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura exposta no fêmur direito. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

A via chegou a ficar interditada após o acidente, mas o tráfego foi normalizado assim que a vítima e os veículos envolvidos foram removidos.

Foto: Reprodução / Redes Sociais