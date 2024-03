Na manhã desta segunda-feira (dia 4), um caminhão carregado de batatas tombou na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 247, interditando a faixa central. O trânsito está fluindo em faixa única e pelo acostamento.

No sentido São Paulo, a pista está totalmente interditada devido à carga de batatas que se espalhou pela via, causando um capotamento e outro acidente envolvendo pelos menos três veículos. Apesar do ocorrido, não há registro de vítimas graves. Foi relatado saque da carga do caminhão acidentado.

Segundo a CCR RioSP, por volta das 8h, havia um congestionamento de um quilômetro na pista sentido Rio e três quilômetros na pista em direção à São Paulo. Os motoristas que trafegam pela região devem utilizar rotas alternativas, como o desvio por Pirai, Fazenda da Grama, Arrozal e Dutra.

Foto: Eduardo Alvarenga