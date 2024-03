Um jovem de 22 anos foi assassinado com vários tiros na manhã desta segunda-feira (dia 4), em Barra Mansa. O crime ocorreu em sua casa, na Rua Edgar Guimarães Cardoso Cotia, no bairro Ano Bom. No momento do ataque, a mãe do rapaz, de 45 anos, também acabou ferida e foi socorrida por vizinhos para a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde dela ainda é desconhecido.

De acordo com testemunhas, dois criminosos armados invadiram a casa pulando o muro da frente e arrombando a porta da sala. Eles foram diretamente em direção ao rapaz disparando vários tiros, que aparentemente foram de calibre .556 e 9mm. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O crime foi registrado na delegacia de Barra Mansa e a Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação.