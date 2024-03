O Volta Redonda Futebol Clube acertou a contratação do zagueiro Zé Vitor, de 21 anos, por empréstimo junto ao Vasco. O contrato do atleta é válido até o fim da temporada 2024.

“Chego muito feliz e motivado, venho para ajudar todos meus companheiros e comissão técnica. Tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho e atingir nosso objetivo principal, que é o acesso para a Série B”, disse.

Natural de Colorado/RS, Zé Vitor foi formado nas categorias de base do Vasco, somando 14 partidas na equipe profissional. O zagueiro chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa Rio.

O atleta já passou pelos exames médicos e fez o seu primeiro com os companheiros nesta segunda-feira (dia 11).

Foto: Divulgação