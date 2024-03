Um homem de 37 anos foi esfaqueado por uma mulher de 27, na noite de segunda (dia 11), no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada pelo Ciosp para averiguar uma tentativa de homicídio.

A vítima foi encontrada ensanguentada, no chão, com um ferimento no peito. O Samu socorreu o homem e encaminhou para o Hospital São João Batista. De acordo com as primeiras informações, o estado de saúde dele é estável.

A suspeita do crime não foi encontrada, mas está identificada. As circunstâncias ainda estão sendo esclarecidas.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.