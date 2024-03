A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta terça-feira (dia 12), três novas mortes por dengue na região. Os óbitos foram contabilizados nas cidades de Angra dos Reis, Paraty e Volta Redonda. Com os novos registros, chega a 34 o número de mortes por dengue no estado do Rio só neste ano. Além desses municípios, Resende (4), Barra do Piraí (4), Três Rios (1) e Itatiaia (1) também tiveram óbitos. Outras 70 mortes ainda estão em investigação.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio emitiu uma nota técnica para orientar os 92 municípios fluminenses sobre o fluxo de confirmação e divulgação de óbitos por dengue para agilizar o processamento dos dados represados. A partir das novas medidas, 11 óbitos ocorridos ao longo deste ano foram confirmados e atualizados no painel do centro de inteligência em saúde da SES-RJ. Para analisar os óbitos a pasta leva em consideração a data da ocorrência, e não a data de divulgação. Essa é uma recomendação que foi feita durante toda a pandemia da Covid-19 e muda o entendimento da curva epidemiológica. Ou seja, essas mortes não aconteceram todas ao mesmo tempo. Elas estão distribuídas dentro de 10 semanas, desde o início do ano.

Com relação ao número de casos, já são 117.162 ocorrências prováveis de dengue nas cidades fluminenses. A taxa de letalidade é de 0,03%.

Conheça os sintomas

Os sintomas da dengue incluem febre alta, dor atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, mal-estar e manchas vermelha. Nos primeiros sinais da doença, é orientado ao paciente procurar atendimento médico para o diagnóstico precoce e a eliminação dos riscos de agravamento.