A Concessionária K-Infra alerta que, devido à necessidade de reparos e serviços de manutenção, o desvio provisório construído na BR-393, no KM 258, em Barra do Piraí, ficará totalmente fechado à passagem de veículos das 22h desta quarta-feira (dia 13) às 5h de quinta-feira (dia 14). O alerta é para que tanto motoristas de veículos pesados quanto de veículos leves evitem o local no período informado e utilizem as rotas alternativas disponíveis.

A medida afeta ambos os sentidos da rodovia e visa facilitar a movimentação dos maquinários no local, permitindo que as equipes de construção possam trabalhar com segurança. Para minimizar os inconvenientes, a concessionária reforçou a sinalização e disponibilizou equipes para orientar sobre rotas alternativas.

Seguem rotas alternativas:

Para veículos de passeio

Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos km 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259;

Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no km 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões com mais de 2 eixos:

Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101;

Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040;

Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.

Vale alertar ainda os motoristas de caminhões, carretas e demais veículos pesados sobre a proibição de circulação de veículos de carga pesada no perímetro urbano de Barra do Piraí, salvo para entregas locais, conforme decreto municipal nº 581.

Desde as fortes chuvas na madrugada de 22 de fevereiro, que causaram a ruptura do asfalto e a formação de uma cratera naquele trecho da rodovia, a K-Infra tem trabalhado intensamente. Em menos de dez dias o trecho destruído da rodovia passou a contar com um desvio provisório pavimentado, construído do zero para minimizar o impacto na circulação de veículos pelo trecho. Embora a data de conclusão das obras de recuperação definitiva da rodovia naquele local ainda não esteja definida, as equipes estão empenhadas em acelerar o processo.

A K-Infra agradece a compreensão e colaboração durante a recuperação deste trecho crítico da BR-393. Para atualizações e assistência, mantenha-se informado através dos canais oficiais ou pelo 0800 2853 393. Visite o site para mais informações: https://www.rodoviadoaco.com.br.