O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, recebe, no domingo (dia 17), a semifinal do Campeonato Carioca com partida entre Nova Iguaçu x Vasco. O jogo acontece às 16h.

O Nova Iguaçu havia solicitado ao consórcio administrado por Flamengo e Fluminense que a partida acontecesse no Maracanã, mas não obteve retorno.

Confira a nota da Ferj sobre o local de Nova Iguaçu x Vasco:

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio para a realização da semifinal Nova Iguaçu x Vasco.

O Laranjão da Baixada, clube mandante, indicou o Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: arquivo