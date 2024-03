Na manhã desta quarta-feira (dia 13), uma operação conjunta entre as polícias militar e civil de Barra do Piraí, denominada TRITURA, resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em janeiro deste ano. A ação, coordenada pelo delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, contou com um efetivo de 20 policiais militares e 10 civis.

Os suspeitos, com idades de 18, 20 e 21 anos, foram localizados no bairro Belvedere, onde foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Segundo as autoridades, os três pertencem a uma facção criminosa local que se autodenomina “Tribunal do Tráfico”.

O crime que motivou a operação ocorreu quando a vítima, um jovem de 23 anos, tentou vender maconha no bairro Belvedere, o que teria desagradado os suspeitos, que se consideravam os donos do território. Os agressores o espancaram até a morte, causando fraturas na cabeça, na face, no tórax e nos membros superiores e inferiores, conforme exame pericial.

Além dos mandados de prisão, a operação resultou na apreensão de um adolescente, que também teria participado da sessão de espancamento que resultou na morte da vítima. Um quarto suspeito adulto, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas, acabou preso em flagrante por resistência. Segundo o delegado, durante a ação, ele xingou e deu uma cabeçada no nariz de um policial, provocando sangramento. Isso porque o agente tentava apreender o celular do indivíduo.

A operação ainda apreendeu dinheiro (cerca de R$ 4 mil em espécie), um punhal, 10 aparelhos celulares, um notebook e um cordão supostamente de ouro.

O nome “TRITURA” foi escolhido para a operação devido às informações sobre o “Tribunal do Tráfico” no bairro Belvedere. A ação visa “triturar”, ou seja, desmantelar a organização criminosa responsável pelo homicídio e impedir que continuem suas atividades ilícitas na região.

