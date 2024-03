Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de terça-feira (dia 12), aproximadamente dois quilos de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu no km 233 da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, na região Sul Fluminense do Rio.



Equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK-9) da PRF deram ordem de parada a um ônibus de viagem que vinha de São Paulo/SP com destino ao Rio de Janeiro/RJ. Os policiais, com auxílio do cão farejador, perceberam uma mochila com odor forte de substância entorpecente.

Dois tabletes da droga estavam embalados dentro de uma mochila da passageira de 19 anos que informou ter sido contratada por aplicativo de mensagem para levar o ilícito até a rodoviária do Rio por uma quantia de R$ 500.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.

Foto: Divulgação/PRF