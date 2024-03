Um caminhoneiro foi preso pela equipe do Programa Operação Foco Divisas por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros e 32 munições. A ocorrência foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (dia 14) no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra.

Os agentes realizavam operação de rotina no posto fiscal, quando perceberam a evasão de um caminhão. Foi dada a ordem de parada e o motorista não obedeceu. Após a conduta, foi feito um cerco policial que terminou na praça do pedágio de Itatiaia.

Após a abordagem foi dada a ordem para que o motorista retornasse ao posto e apresentasse as notas fiscais das mercadorias. Em revista, foi constatada a existência de uma pistola municiada dentro do veículo, além de dois carregadores.

O motorista afirmou que a arma era de sua propriedade e que ele era Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC), mas não apresentou documentação que comprovasse. Ele saiu de São Paulo e seguia para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia, 99ª DP, onde a arma foi apreendida e o motorista permaneceu detido.

Foto: Divulgação