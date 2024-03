Uma ação policial que começou na Rodovia Sérgio Braga, no bairro Barbará, em Barra Mansa, resultou na prisão de dois homens e no ferimento grave de um deles. A ocorrência começou quando a guarnição do Grupo de Ações Táticas II (GAT II) da Polícia Militar avistou um veículo GM Cruze saindo de uma área sob influência de uma organização criminosa e desobedecendo ordens de parada.

Os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo ao perceberem a presença policial, levantando suspeitas. Após uma perseguição de cerca de 1,5 km, um dos ocupantes do veículo apontou uma arma de fogo em direção à viatura, momento em que um policial efetuou dois disparos de fuzil, atingindo o carona.

O motorista do veículo, de 31 anos e com tornozeleira eletrônica, foi detido e revistado, não sendo encontrado nada de ilícito com ele. Ele informou à polícia sobre a presença do outro ocupante do veículo, de 20 anos.

Ao revistar o carro, os policiais encontraram uma pistola Glock 17, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 16 cartuchos intactos e um cartucho na câmara, além de um carregador de pistola, R$ 65 em espécie, uma chave de moto e dois celulares.

Devido à aglomeração de pessoas hostis no local, que chegaram a atear fogo em um ônibus, o socorro demorou a chegar. Uma outra viatura policial foi acionada para socorrer o suspeito ferido, que foi levado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

O ônibus incendiado pertence à empresa Triecon. O caso aconteceu na Avenida Doutor Dário Aragão, no Centro, e segundo a PM, não havia passageiros no coletivo no momento do incêndio. As chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi acionada e compareceu ao local. Após a liberação do local, a guarnição encaminhou o suspeito e os pertences apreendidos para a 90ª DP (Barra Mansa). O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu preso, enquanto o segundo suspeito permaneceu custodiado na Santa Casa de Barra Mansa.

É importante ressaltar que toda a ação policial foi registrada pelas Câmeras de Operações Policiais (COP’s). O rapaz preso, com extensa ficha criminal, e o internado, com duas anotações por tráfico de drogas, enfrentarão a justiça pelos crimes cometidos.

