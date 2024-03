O ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), afirma em reuniões com diversas associações de moradores, no decorrer desta semana, que o tema Segurança Pública, deve ser tratado como prioridade entre os pré-candidatos a prefeito.

Marcelo Cabeleireiro defendeu parceria com o Governo do Estado para o combate à violência, além da instalação de uma Delegacia de Homicídios, em Barra Mansa. O pré-candidato esclareceu que o Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa (DGHPP), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, criou novas regras para investigações de homicídios, em ações da polícia, o que vem facilitando expressivamente a apuração dos casos.

A instalação de DHs na capital, em Niterói e na Baixada Fluminense tem favorecido a elucidação de muitos casos e, tal órgão, uma vez funcionando na nossa cidade, será de fundamental importância para coibir esse tipo de crime além de agilizar a apuração dos casos – ressaltou o ex-deputado, citando ainda dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), do Estado do Rio de Janeiro, mostrando o aumento de casos de violência em diversas cidades do estado, entre elas, Barra Mansa.

Ainda, segundo o pré-candidato, o número de homicídios em Barra Mansa, de acordo com o ISP, aumentou em 93,8%, entre janeiro e setembro do ano passado, em comparação ao mesmo período de 2022. “Enquanto em 2022, até setembro, foram registrados 32 homicídios na cidade, em 2023, no mesmo período, o número de homicídios dispara para 62”, comentou Marcelo, reforçando que a dificuldade na investigação de homicídios, gera sentimento de impunidade por parte dos infratores. “Por isso, se tornam fundamentais medidas que impactem sobre este cenário”, completou.