A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio de agentes da 91ª DP (Valença) sob a coordenação do delegado Ronaldo Aparecido, realizou, nesta quinta-feira (dia 14), uma operação que resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão no distrito de Santa Isabel, em Valença. A ação, que contou com o apoio operacional de 10 policiais militares do 10° Batalhão e sete Oficiais de Justiça, teve como alvo indivíduos suspeitos de integrar uma associação para o tráfico de drogas, vinculada a uma facção criminosa.

É importante ressaltar que membros desse mesmo grupo foram detidos em flagrante nos dias 25 e 27 de fevereiro. Segundo informações da Polícia Civil, há indícios de que os investigados estejam envolvidos em homicídios e tentativas de homicídio cometidos em Conservatória, outro distrito de Valença. Durante as diligências, foi apurado que os suspeitos deixaram Santa Isabel após as prisões dos integrantes do grupo no final do mês de fevereiro.

Foto: Divulgação