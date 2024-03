Um bom exemplo costuma começar em casa, mas, em Volta Redonda, o governo municipal parece não seguir essa máxima. Enquanto os agentes de endemias estão nas ruas realizando vistorias e orientando os moradores sobre a importância de combater o Aedes aegypti, a Garagem da Prefeitura, localizada no bairro Aero Clube, aguarda ações urgentes de limpeza.

Fotos enviadas por leitores ao Folha do Aço evidenciam a sujeira e o abandono do local, que se tornou um possível foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Enquanto isso, O número de mortes por dengue no estado do Rio de Janeiro em 2024 subiu para 40 nesta quinta-feira (dia 14), sendo quatro em Volta Redonda, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. Os casos prováveis subiram para 129.965 e as internações, para 3.667. A taxa de letalidade se manteve em 0,03%.

Há registros de óbitos também em Resende, Barra do Piraí, Três Rios, Angra dos Reis, Paraty e Itatiaia. Os casos prováveis subiram para 129.965 e as internações, para 3.667. A taxa de letalidade se manteve em 0,03%.

Segundo a edição desta semana do Panorama da Dengue, da SES, o Rio de Janeiro segue com tendência de alta no número de casos prováveis da doença, estando dez vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano, conforme indicado pela série histórica. Apesar desse aumento, a região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora na situação epidemiológica, já registra redução no número de casos.

Ações nos municípios

Na última semana, a prefeitura de Resende realizou um mutirão nos bairros Parque Minas Gerais, Gardênia e Tulipa. A ação teve como objetivo visitar residências em busca de possíveis focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, orientar os moradores, limpar materiais inservíveis e recolher entulhos que possam acumular água parada. O mutirão contou com o apoio de diferentes departamentos municipais, como Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária e Ouvidoria.

Em Barra Mansa, como parte das medidas de prevenção à dengue, as secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação estão promovendo palestras para os alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é educar os estudantes sobre o ciclo de vida do mosquito, desde sua fase inicial até a fase adulta.

Além disso, o Município está fortalecendo os serviços para pacientes infectados ou com suspeita da doença. Uma tenda de hidratação 24 horas, com leitos e cadeiras, foi instalada na UPA Centro, ao lado da prefeitura, visando melhorar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

No município de Volta Redonda, na semana passada, a força-tarefa contra a dengue atuou no bairro Siderlândia, onde mais de 50 agentes de endemias da Vigilância Ambiental vistoriaram residências e orientaram moradores. Além das visitas, um drone está sendo utilizado para identificar caixas d’água destampadas em locais de difícil acesso, sendo que a prefeitura fornece telas de proteção para evitar o desenvolvimento de larvas do Aedes.

Antes de chegar ao Siderlândia, a força-tarefa já havia passado por 18 bairros: São Lucas, São Cristóvão, Minerlândia, São Carlos, Eucaliptal, Sessenta, Siderópolis, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube, Água Limpa, Santa Rita do Zarur, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes e Jardim Vila Rica.

Denúncias

Os cidadãos de Volta Redonda que desejarem denunciar possíveis focos de dengue podem fazê-lo pelo número 156 ou entrar em contato diretamente com a Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelos números (24) 99233-4480 (WhatsApp) e 3512-8498.

Impacto pessoal

Uma moradora do bairro Jardim Vila Rica / Tiradentes, que preferiu não ter o nome divulgado, compartilhou sua angústia ao contrair a doença e criticou a falta de atenção da prefeitura. “A cidade está imunda, com mato alto em todos os lugares, e esses imóveis abandonados servem como foco não apenas para o mosquito da dengue, mas também para outras doenças. É muita negligência”, reclamou a moradora.

“Passei 10 dias sem conseguir sair da cama. Perdi o apetite, senti muita fraqueza, dor de cabeça e coceira nas mãos e nos pés. Tive que colocar os pés em um balde de gelo para aliviar. É uma situação que não desejo para ninguém. Em casa, estamos fazendo nossa parte, mas peguei a doença devido ao terreno baldio ao lado”, acrescentou a mulher, que disse ter feito diversas denúncias à Prefeitura, sem sucesso.

Sintomas da dengue

Os sintomas da dengue incluem febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas articulações, mal-estar e manchas vermelhas. Nos primeiros sinais da doença, é recomendado procurar atendimento médico para diagnóstico precoce e eliminação dos riscos de complicações.