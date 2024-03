Representantes da Prefeitura de Angra dos Reis e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinspmar) se reuniram na quinta-feira (dia 14), para decidir sobre o reajuste dos servidores. Seguindo acordo estabelecido no ano passado, neste mês de março o reajuste será de 7,50%. O percentual corresponde ao índice inflacionário – 4,50% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em um ano – e mais um ganho real de 3%. O auxílio alimentação/refeição também foi corrigido de acordo com a inflação, passando de R$ 682 para R$ 770.

Os estagiários da administração municipal também estão sendo valorizados. A partir deste mês de março, os de nível médio passam a receber R$ 800, podendo chegar a R$ 960; e os de nível superior irão receber R$ 1 mil, podendo chegar a R$ 1.200. Os valores variam a depender da carga horária.

Participaram da reunião o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti; a secretária de Administração, Márcia Paiva; a secretária executiva de Recursos Humanos, Riva Eleonoura Guedes; o controlador-geral do município, Roberto Peixoto; e o presidente do Sinspmar, Mauro Garcia. O secretário de Governo destacou a política de valorização do servidor público que marca a atual gestão do prefeito Fernando Jordão.

“Estamos trabalhando para fazer uma gestão pública mais efetiva, com servidores motivados e satisfeitos com nossa política de recursos humanos”, disse Cláudio Ferreti.

No dissídio de 2023, foi acordado entre Prefeitura e servidores, por meio do Sinspmar, um reajuste de 15,57%. Este reajuste foi parcelado: 5,71% em março do ano passado, 3% em setembro também do ano passado, 3% neste mês de março (acrescido de 4,50% de IPCA, conforme inicialmente citado) e mais 3,86% em setembro deste ano, o que totaliza 15,57% de ganho real, índice que repõe as perdas salariais entre 2017 e dezembro de 2022.

“Nós, do sindicato, saímos felizes desta reunião. Primeiro, pelo cumprimento do acordo feito no ano passado, que foi histórico. É a primeira vez em 35 anos de Prefeitura que não precisamos brigar pelo índice de inflação, pois já deixamos esse índice acordado anteriormente. Além disso, viemos pedir o reajuste do auxílio alimentação/refeição, mas a Prefeitura já estava com esse reajuste proposto, se antecipando ao nosso pedido. Outra questão importantíssima é a valorização dos estagiários. Gente que chega com vontade de trabalhar e aprender. O estágio é a porta de entrada do mercado de trabalho”, celebrou Mauro Garcia.

