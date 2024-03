Uma reunião realizada no sábado (dia 16) começou a definir os caminhos políticos de Piraí para as eleições municipais de 2024. Com a presença de mais de 300 pessoas, o atual prefeito Dr. Ricardo Passos, anunciou a sua pré-candidatura à reeleição, com o apoio do deputado estadual e secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. O nome mais cotado para compor a chapa como vice-prefeito é o de Arthur Tutuca, atual secretário municipal de Cultura.

Estiveram presentes ao encontro dezenas de pré-candidatos ao cargo de vereador, lideranças políticas do município e vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Mário Hermínio. Na ocasião, o prefeito aproveitou para prestar contas do mandato.

“Quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao eterno prefeito Tutuca pela oportunidade, pelos ensinamentos e por todo o legado que ele deixou ao nosso município. E esse agradecimento inclui também o Gustavo Tutuca e toda a sua família. Estamos prontos para seguir em frente e continuar cuidando de Piraí e da população da nossa cidade. Temos um grupo muito forte, que trabalha e que está preparado para dar prosseguimento ao trabalho nos próximos quatros anos”, falou Dr. Ricardo.

Dr. Ricardo assumiu a gestão municipal em outubro de 2022, após o falecimento do prefeito Tutuca. Desde então, ele vem dando continuidade a todo o planejamento feito pelo antecessor, com apoio político de Gustavo Tutuca. Desta forma, o atual prefeito conta também com o apoio do Palácio Guanabara à reeleição.

“Faço questão de estar aqui neste momento para contribuir um pouco com a política do nosso município e agradecer a cada um que está aqui, que trabalha pela nossa cidade. Quem faz parte desse grupo é porque acredita no nosso trabalho, no projeto que temos para Piraí. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que recebeu alguma proposta financeira ou benefício pessoal para estar aqui no nosso grupo político. Não recebeu e nem vai receber. Esse grupo político aqui é correto. É esse grupo aqui, sob o comando do meu pai, o eterno prefeito Tutuca, e no último ano, sob o comando do Dr. Ricardo, que vem reconstruindo Piraí. Nós pegamos uma cidade sucateada em todas as áreas pela gestão anterior e estamos transformando o município. Temos entregas e número pra provar. Esse governo tem mais de 70% de aprovação da população de Piraí. Vamos em frente, continuar trabalhando e defendendo o nosso município”, afirmou Tutuca.

Preferido pelo grupo para ocupar o cargo de vice-prefeito, Arthur Tutuca afirmou que está pronto para o desafio e quer manter o legado do seu pai.

“Estive muito perto do meu pai neste último mandato dele como prefeito. Desde 2020, venho trabalhando na prefeitura. Foi um período de muito aprendizado ao lado do eterno prefeito Tutuca. E hoje posso afirmar, sem nenhum medo, que me sinto preparado para ser candidato a vice-prefeito de Piraí. Vou fazer de tudo para ser 99% parecido com o meu pai. Tenho fé que com muito trabalho e muita união desse grupo nós vamos pra vitória, em homenagem ao barbudo”, disse Arthur.