Nova Iguaçu e Vasco entram em campo na tarde deste domingo (dia 17), no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão da Rádio Mix, com Carlos Estevam, Gleidson Gomes, Richard Nunes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.

O Nova Iguaçu deve entrar em campo com Caio Borges; Yan Silva (Caio Tenório), Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos. O técnico é Carlos Vitor.

E o Vasco do técnico Ramón Diaz conta com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; Clayton e Vegetti.



A Rádio Mix FM/87.5 transmite a partida, que também pode ser acompanhada pelas plataformas digitais Facebook e Instagram Freitas Ladeira, RádiosNet para todo o Brasil no link http://l.radios.com.br/r/13941