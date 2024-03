No dia 1º de abril, próxima segunda-feira, serão abertas as inscrições para o concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM). O concurso tem como objetivo a formação de cadastro de reserva, oferecendo diversas vagas para cargos dos níveis fundamental, médio e superior, incluindo cotas para pessoas com deficiência (PcD) e cotas raciais.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 29 de abril através do site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), onde o edital completo com todos os detalhes do certame estará disponível. A prova objetiva será realizada em 19 de maio, enquanto a prova prática está programada para os dias 22 e/ou 23 de junho, conforme especificado no edital.

“Estão sendo oferecidas vagas variadas, o que permitirá que muitos profissionais integrem nossa equipe, contribuindo para fortalecer a realização de ações e serviços essenciais para a população do município”, afirmou o diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca.

O Saae-BM é uma autarquia responsável pelos serviços públicos de saneamento básico, especialmente o abastecimento de água e a coleta de efluentes e resíduos.