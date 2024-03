O Volta Redonda continua sua preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, agendada para os dias 20, 21 ou 22 de abril contra o Remo-PA, fora de casa. Nesse período, o clube realizou algumas mudanças em seu elenco, dispensando quatro jogadores: os zagueiros Augusto e Marco Gabriel, o volante Léo Silva e o atacante Riquelmo. Esta decisão segue-se à saída de quatro outros atletas após a participação no Campeonato Carioca e a eliminação na Copa do Brasil: o goleiro Paulo Henrique, o meia Gilmar e os atacantes Erick e Lucas Oliveira.

O elenco se encontra na terceira semana de preparação, conduzindo seus treinos no CT Oscar Cardoso. Nessa fase, o clube também anunciou a chegada do meia Rafinha como reforço para a sequência da temporada. Rafinha, de 24 anos, que estava no CSA, assinou contrato até o final de 2025.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Voltaço. Sei da responsabilidade e pretendo fazer o meu melhor em todas as oportunidades. Me sinto bem e a expectativa é a melhor possível. Já estou me ambientando e temos tudo para conseguir nosso objetivo final que é o acesso”, expressou Rafinha.

O meia, revelado pelo Corinthians e com passagens por diversos clubes, incluindo Noroeste, Ferroviária, Penapolense, Oeste, Operário Ferroviário e Grêmio Prudente, chega para somar ao elenco e contribuir com sua experiência e habilidades. Rafinha é o quarto reforço anunciado pelo Volta Redonda para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio, juntando-se ao goleiro Jean Drosny, ao zagueiro Zé Vitor e ao meia Raphael Augusto, anunciados anteriormente.

Foto: divulgação