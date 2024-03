Um homem identificado como Jonatha Ferreira Moreira, de 35 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica localizada na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, onde trabalhava. Segundo registros das câmeras de monitoramento, o crime ocorreu quando três indivíduos encapuzados desembarcaram de um veículo Gol prata e adentraram o estabelecimento.

Mesmo na presença de outras pessoas, o trio não hesitou em se dirigir diretamente a Jonatha e disparar diversos tiros, resultando em sua morte no local. Um quarto suspeito permaneceu no interior do veículo durante a ação.

A perícia encontrou nove cápsulas de calibre 380, nove de 9 milímetros e um projétil deflagrado no local do crime. Levantamentos da Polícia Militar revelaram que a vítima possuía um extenso histórico criminal, com passagens por diversos delitos, incluindo receptação, ameaça, lesão corporal, desacato, porte de drogas, dano, direção perigosa, resistência e desobediência.

O homicídio, que ocorreu em plena luz do dia e em um local movimentado, agora está sob investigação da 90 Delegacia de Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis.

Reprodução