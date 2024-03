Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e da 97ª DP (Mendes) prenderam um homem em flagrante, na quinta-feira (dia 28), pelo crime de extorsão a um advogado. Ele foi capturado no município de Barra do Piraí.Segundo os agentes, a vítima estava sob ameaças, sendo obrigada a transferir quantias de dinheiro ao autor. Caso contrário, o advogado seria morto por traficantes, que o estariam monitorando.