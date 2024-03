O Espaço Magli, na cidade de Valença, foi o local escolhido para sediar, no dia 23 de março, um workshop conduzido pelo renomado palestrante Fernando Cariello, de Volta Redonda. O evento, intitulado “Avaliação Postural e Funcional Feminina, na Prática”, adotou uma entrada solidária, na qual os participantes contribuíram com um pacote de absorventes, em apoio à campanha de combate à pobreza menstrual.

A empresária Daiane Magli, responsável pelo espaço, ressaltou a importância de iniciativas como essa para a formação e capacitação das profissionais de Educação Física. “O final de semana foi de muito conhecimento. É gratificante poder contribuir para a formação destas futuras profissionais”, comemorou Daiane.

Em suas redes sociais, Fernando Cariello compartilhou sua satisfação em conduzir um curso sobre Avaliação Postural e Funcional direcionado para as mulheres. “Falei com as participantes que ‘o sucesso é a soma de pequenos esforços diários’ e vocês estão de parabéns! Sei bem que o tema avaliação pode ser complexo, mas vocês foram extraordinárias”, publicou, dirigindo-se às suas mais de 34 mil seguidoras.

O Centro de Treinamento Magli, palco do workshop, foi concebido com a missão de oferecer uma experiência singular para as mulheres, distanciando-se dos ambientes convencionais de academia, frequentemente intimidadores. Daiane Magli, com seu domínio no treinamento feminino, percebeu a necessidade premente de um espaço exclusivo onde as mulheres pudessem se sentir confortáveis, sem serem incomodadas durante seus exercícios.

Uma das características marcantes do centro é que toda a sua estrutura, desde a arquitetura até o marketing, é liderada por mulheres, incluindo a arquiteta, a responsável pelo marketing digital, além de todas as estagiárias e professoras. O ambiente é descrito como acolhedor e personalizado, equipado com máquinas especializadas, ambiente climatizado e aromatizado, além de instalações sanitárias completas e privativas. Um diferencial importante é a restrição do número de alunas por horário, garantindo um atendimento individualizado e personalizado.

Além de proporcionar um ambiente de treinamento excepcional, o Centro de Treinamento Magli também assume um compromisso com a responsabilidade social, convidando suas alunas a contribuir com um pacote de absorventes, que será destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade na comunidade de Valença.

Para aquelas interessadas em conhecer mais sobre o Centro de Treinamento Magli, basta entrar em contato pelo telefone (24) 99294-0912 ou acessar o Instagram @espaco_magli para obter informações sobre preços e horários. O espaço está convenientemente localizado na Rua Conde de Valença, número 71, no Centro de Valença (Parque Aquático dos Democráticos).

Foto: divulgação