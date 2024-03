“É assim mesmo, não tem uma obra que não dê amolação”, desabafou o prefeito Neto (PP), na manhã de quinta-feira (dia 28), em resposta aos novos questionamentos sobre o andamento da revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília. Iniciada em setembro de 2021, a empreitada tem gerado desconforto entre moradores, comerciantes e desgaste político para o governo municipal.

Neto demonstrou otimismo em inaugurar a readequação de uma das principais ruas do município antes do aniversário da cidade, em 17 de julho. “Está sendo resolvido. A obra está a todo vapor”, afirmou durante participação em uma entrevista de rádio. Comparando-a com a revitalização da Rua Amaral Peixoto, o prefeito expressou a expectativa de um resultado positivo: “vai ficar um brinco, se Deus quiser”.

O chefe do Palácio 17 de Julho, porém, esqueceu de dizer que a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, assinou um termo aditivo com a empresa responsável, estendendo o prazo de execução por mais 180 dias, com conclusão prevista para 26 de julho de 2024. Isso implica em, no mínimo, mais três meses de trabalho. “Eu acho que nós temos mais uns dois meses. Até junho nós vamos entregar”, calcula Neto.

O prefeito reconheceu publicamente os erros na execução do projeto em diversas ocasiões. Em outubro passado, sob pressão dos comerciantes, estimou um prazo de um ou dois meses para a conclusão, a partir de janeiro de 2024. No entanto, a prorrogação do prazo continuará afetando diretamente as vendas do comércio local em datas significativas, como Páscoa e Dia das Mães.

O custo total da obra já ultrapassa os R$ 20 milhões, e os empresários locais, que enfrentam prejuízos devido à diminuição do fluxo de clientes, veem a revitalização como uma fonte contínua de perdas financeiras. A imprevisibilidade do término efetivo da obra torna o cenário ainda mais desafiador, afetando negativamente a expectativa de retomada da circulação normal de clientes e o desempenho econômico da região da Vila Santa Cecília.

Idas e vindas

Desde o encerramento do contrato original com a empreiteira, a revitalização enfrenta desafios, principalmente relacionados a divergência nos valores. Em dezembro de 2023, a Prefeitura assinou um acordo para um tratamento superficial asfáltico entre as ruas 16 e 60, como uma tentativa de minimizar os impactos. No entanto, o custo dessa intervenção foi alto, e parte do asfalto precisou ser removida para a passagem de fios de concessionárias, acarretando mais custos e transtornos.

Diante das cobranças e a aproximação das eleições municipais, Neto prometeu uma vez mais que a obra será entregue até junho deste ano, mas a incerteza persiste. Enquanto isso, a população e os comerciantes aguardam ansiosamente pelo término da revitalização da Rua 33, na esperança de que traga benefícios para a comunidade de Volta Redonda.

Patrimônio Cultural

Considerada pelo prefeito Neto como um “patrimônio cultural”, a primeira coisa que a administração fez no novo projeto foi retirar de cena as históricas pedras portuguesas, que durante décadas fizeram parte do cenário na Vila Santa Cecília. Até hoje ninguém consegue responder que fim foi dado a elas.

Segundo levantamento feito por um engenheiro, o custo das “pedrinhas” retiradas do local, a preço atual no mercado, seria algo em torno de R$ 800 mil. Ou seja, dinheiro jogado na lata de lixo.

Em junho de 2022, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) começou a escavação e a troca total da rede de água e esgoto, alcançando seis quadras no sentido Praça Brasil – da Rua 60 até a 48. Naquele momento, foi divulgado que, no total, a autarquia municipal substituiria dois quilômetros de tubulação.

Com as primeiras intervenções no local e a indefinição dos trabalhos, em outubro de 2022, o governo municipal, para não ficar tão “mal na foto” com os comerciantes e a população, resolveu gastar mais alguns milhares de reais e realizar uma concretagem em toda a extensão das calçadas. Mais uma vez, dinheiro jogado fora.